Papà e mamma mi soffocano Vorrei libertà ma senza ferirli

Carla, 28 anni di Cosenza, racconta di sentirsi soffocata dai genitori nonostante la sua indipendenza e una vita avviata. Descrive come, nonostante l’età, venga ancora trattata come una ragazzina bisognosa di controllo costante. La sua lettera esprime il desiderio di libertà, ma anche la volontà di non ferire i genitori. La sua richiesta si rivolge a Caterina, con cui condivide questa esperienza.

Cara Caterina, mi chiamo Carla, ho 28 anni e ti scrivo da Cosenza. Nonostante la mia età, l’indipendenza conquistata e una vita ormai avviata, mi sento ancora trattata come se fossi una ragazzina che ha bisogno di essere controllata in ogni momento. Vivo da sola da alcuni anni, ho un lavoro stabile che mi permette di mantenermi e di fare le mie scelte con responsabilità. Eppure, per la mia famiglia, tutto questo sembra non bastare. Ai loro occhi resto sempre “la bambina di casa”. Mia madre è una donna gentile, affettuosa, premurosa. Mi chiama spesso per sapere se ho mangiato, se sto bene, se sono stanca. So che lo fa per amore, ma a volte questa attenzione continua mi soffoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

