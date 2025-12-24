Riccardo Branchini scomparso la mamma | Senza di lui non è Natale vorrei potergli fare un regalo

Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, lascia un vuoto nel cuore della sua famiglia. La madre ha condiviso con Fanpage.it come i due Natali trascorsi senza di lui siano stati difficili, sottolineando l’importanza di ricordare e onorare la sua memoria in un periodo di festa. Un pensiero di dolore e speranza accompagna questa ricorrenza, che per molti rappresenta anche il desiderio di un incontro che manca.

La mamma di Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, ha raccontato a Fanpage.it i due Natali trascorsi senza il figlio. "Vorrei potergli fare un regalo, passare con lui queste feste. Il dubbio che sia nella diga del Furlo mi tormenta, prima di sparire mi sembrava deluso dalla vita".

