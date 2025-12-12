Eredita la casa dal papà ma la trova occupata | Mi sarei accontentato di una stanza senza cacciarli Vivo in macchina mi manca lavarmi

Mustafà, residente a Mestre, vive una difficile situazione dopo aver ereditato la casa del padre, che però risulta occupata. Costretto a vivere in auto, affronta il freddo e la mancanza di servizi igienici, desiderando semplicemente una stanza. La sua storia mette in luce le difficoltà di chi si trova senza una sistemazione stabile e senza supporto.

Costretto a vivere in auto, al freddo e senza potersi lavare. È la storia di Mustafà, montenegrino residente a Mestre (Venezia), che da mesi non riesce a rientrare nella casa ereditata dal padre. Leggo.it

