Alla ChorusLife Arena doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla ChorusLife Arena, torna Paolo Ruffini con il suo nuovo spettacolo

Immagine generica

Dopo il tutto esaurito della stagione 202425, torna sui palchi di tutta Italia “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius che ha debuttato a ottobre 2024 raccogliendo uno straordinario e immediato successo e facendo sold out in tutte le date. Domenica 28 dicembre 2025 farà tappa alla ChorusLife Arena, a Bergamo, con un doppio appuntamento, alle 17.30 e alle 21. Lo spettacolo già sold out in numerose città e sono in arrivo tante nuove date, come quelle recentemente aggiunte a Milano, Roma, Torino e Firenze, dopo il tutto esaurito realizzato in pochissimi giorni dall’uscita dei biglietti sulle piattaforme. Bergamonews.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

choruslife arena doppio appuntamentoAlla ChorusLife Arena doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini - Dopo il tutto esaurito della stagione 2024/25, torna sui palchi di tutta Italia “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ... bergamonews.it

choruslife arena doppio appuntamentoAlla ChorusLife Arena arriva la magia di “Notre Dame de Paris” - Lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena dal 9 all’11 ottobre 2026. bergamonews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.