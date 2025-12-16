Alla ChorusLife Arena, torna Paolo Ruffini con il suo nuovo spettacolo

Dopo il tutto esaurito della stagione 202425, torna sui palchi di tutta Italia “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius che ha debuttato a ottobre 2024 raccogliendo uno straordinario e immediato successo e facendo sold out in tutte le date. Domenica 28 dicembre 2025 farà tappa alla ChorusLife Arena, a Bergamo, con un doppio appuntamento, alle 17.30 e alle 21. Lo spettacolo già sold out in numerose città e sono in arrivo tante nuove date, come quelle recentemente aggiunte a Milano, Roma, Torino e Firenze, dopo il tutto esaurito realizzato in pochissimi giorni dall’uscita dei biglietti sulle piattaforme. Bergamonews.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alla ChorusLife Arena doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini - Dopo il tutto esaurito della stagione 2024/25, torna sui palchi di tutta Italia “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo di Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ... bergamonews.it