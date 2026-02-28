Paolini batte Boulte | All' inizio ero nei guai poi ho svoltato così

Jasmine Paolini ha raggiunto le semifinali del torneo Wta 500 di Merida, in Messico, dopo aver battuto in tre set la britannica Katie Boulte ai quarti di finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-6, 6-3, 6-3, con Paolini che ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha vinto il match.

Jasmine Paolini approda alle semifinali del torneo Wta 500 di Merida, in Messico. Ai quarti l'azzurra ha sconfitto in tre set la britannica Katie Boulte in rimonta (0-6 6-3 6-3). Per la numero sette del mondo ancora un’iniezione di fiducia dopo un periodo non positivo ma che a poco a poco l’azzurra sembra essersi messa alle spalle. Nella notte italiana si giocherà l'ingresso in finale contro la spagnola Bucsa. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini batte Boulte: "All'inizio ero nei guai, poi ho svoltato così" «Ero lì, ho sparato anch’io», parla l’indagato nel giallo dei tre cacciatori morti nei Nebrodi. L’ammissione senza avvocato, poi la scena mutaHa ammesso di aver sparato l’unico indagato per l’omicidio dei tre cacciatori, trovati morti il 28 gennaio nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi... Leggi anche: Gigliola Cinquetti: "Ho fatto pace con Non ho l'età. Mi ero montata la testa? Sì, ma anche adesso è così" Altri aggiornamenti su Paolini batte. Discussioni sull' argomento Wta Merida, Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set; WTA Mérida 2026, Paolini torna a vincere: asfalta Hon e approda ai quarti contro Boulter; WTA Merida: Paolini liquida Hon e torna ai quarti. Zhang batte la campionessa in carica Navarro; Paolini scaccia la paura e batte in due set l’australiana Hon. CHE CARATTERINI Sanno soffrire Sì! Sanno vincere Sìììììì! Cobolli batte Kecmanovic in tre set, dopo oltre due ore di gioco, mentre Paolini rimonta Boulter 0-6 6-3 6-3! Finale dell’ATP 500 di Acapulco per Flavio, semifinale per Jasmine al #Merid - facebook.com facebook CHE CARATTERINI Sanno soffrire Sì! Sanno vincere Sìììììì! Cobolli batte Kecmanovic in tre set, dopo oltre due ore di gioco, mentre Paolini rimonta Boulter 0-6 6-3 6-3! Finale dell’ATP 500 di Acapulco per Flavio, semifinale per Jasmine al #Merid x.com