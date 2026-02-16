Ero lì ho sparato anch’io parla l’indagato nel giallo dei tre cacciatori morti nei Nebrodi L’ammissione senza avvocato poi la scena muta
L’indagato nei primi giorni di gennaio ha confessato di aver sparato durante l’incidente che ha causato la morte dei tre cacciatori nei boschi di Montagnareale, nei Nebrodi. La sua ammissione, fatta senza l’assistenza di un avvocato, è arrivata in un momento di confronto diretto con gli inquirenti. Dopo aver parlato, l’uomo è rimasto in silenzio, senza fornire altri dettagli sulla vicenda.
Ha ammesso di aver sparato l’unico indagato per l’omicidio dei tre cacciatori, trovati morti il 28 gennaio nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi in provincia di Messia. A.S., bracciante agricolo di 52 anni, unico iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario, ha dichiarato agli inquirenti: «Quella mattina c’ero, ero lì e ho partecipato alla sparatoria», che sarebbe scaturita da «un iniziale incidente». Le vittime sono i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto, e Antonio Gatani, 82 anni, di Patti, tutti ritrovati con ferite da arma da fuoco. L’indagato si avvale della facoltà di non rispondere davanti al pm.🔗 Leggi su Open.online
"Ero lì e ho partecipato alla sparatoria", l’indagato fa parziali ammissioni sull'omicidio dei tre cacciatori e poi sceglie il silenzio
L’indagato ha ammesso di essere presente e di aver preso parte alla sparatoria che ha provocato la morte di tre cacciatori, avvenuta il 28 gennaio nel bosco di Montagnareale.
Svolta nel giallo dei tre cacciatori trovati morti nel bosco: c'è un indagato
La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Omicidio del barman, il vigile confessa il delitto e il movente: Ho sparato io a Sergiu ma il colpo è partito per sbaglio, ero ricattato per il video con la escort trans; Cacciatori trovati morti, bracciante 'io c'ero e ho sparato'; Assalto sulla Brindisi-Lecce, parla un carabiniere coinvolto nell'inseguimento: Hanno sparato per uccidere; Alex Lucchesi tenta di uccidere il genero con un colpo di pistola: sconto di pena e arresti domiciliari per il 52enne.
Strage di cacciatori a Montagnareale, bracciante: Io c'ero e ho sparatoUn’ammissione, confermata da fonti giudiziarie, non pienamente utilizzabile sul piano processuale perché resa dall’uomo prima di essere indagato e fatta senza la presenza di un legale, perché in quel ... messina.gazzettadelsud.it
Cacciatori trovati morti, l’ammissione: Io c’ero e ho sparatoMESSINA – Quella mattina c’ero, ero lì e ho partecipazione alla sparatoria che sarebbe scaturita da un iniziale incidente. Sono le ammissioni fatte da AS, il 52enne bracciante agricolo indagato ... livesicilia.it
Cacciatori trovati morti nel Messinese, bracciante: "Io c'ero e ho sparato". L'ammissione prima di essere indagato e senza l'avvocato, silenzio col Pm. Il legale dell'uomo: "Violato il segreto istruttorio". #ANSA - facebook.com facebook
Omicidio del barman, il vigile confessa il delitto e il movente: «Ho sparato io a Sergiu ma il colpo è partito per sbaglio, ero ricattato per il video con la escort trans» x.com