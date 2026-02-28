Paola Treppo ha raccontato di aver trascorso otto anni in prefabbricati, di aver assistito al crollo della sua casa e successivamente alla sua ricostruzione. Ieri sera ha partecipato alla trasmissione L’Approfondimento, condotta da Antonio Nesci, direttore e editore del quotidiano online La Prima Pagina, una testata fondata nel 2009 che gestisce una rete di portali editoriali nazionali e internazionali.

Buonasera carissimi. Ieri sera ho partecipato alla trasmissione L’Approfondimento, condotta da Antonio Nesci, editore e direttore del quotidiano online La Prima Pagina, testata fondata nel 2009 con una rete di portali editoriali nazionale e internazionale. Insieme abbiamo parlato del terremoto del Friuli e dell’anniversario dei 50 anni che ricorre nel 2026. Abbiamo parlato dei 50 anni dal sisma del 6 maggio 1976 e di cosa ha significato crescere dentro la ricostruzione. Avevo meno di cinque anni quando la terra tremò. Ho vissuto otto anni nei prefabbricati. Ho visto la mia casa crollare e poi rinascere, ricostruita dalle mani di mio padre Umberto Treppo, muratore, esattamente dov’era. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Paola Treppo: "Ho vissuto otto anni nei prefabbricati, ho visto la mia casa crollare e poi rinascere"

