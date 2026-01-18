Paolo De Chiesa | La mia ex mi ha sparato in faccia sono vivo per miracolo Ho mentito per coprire tutti e per tre anni ho vissuto nell’incubo

Dopo oltre quarant’anni di silenzio, Paolo De Chiesa rivela il drammatico episodio che ha segnato la sua vita: un colpo di pistola sparato dalla sua ex compagna, che lo ha colpito in viso. Un racconto che ripercorre un periodo difficile, durante il quale ha vissuto nell’incubo e ha mantenuto il segreto per proteggere sé stesso e gli altri. Ora, con chiarezza, condivide la sua esperienza per offrire uno sguardo sulla complessità di un evento così traumatico

Un anno dopo aver rotto un silenzio durato più di quarant’anni, Paolo De Chiesa torna a raccontare lo sparo che gli ha cambiato la vita. Se dodici mesi fa, al Corriere del Trentino, l’ex campione di sci e storico commentatore Rai aveva ammesso di aver “insabbiato tutto e coperto tutti”, oggi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ricostruisce nei dettagli quella notte dell’ ottobre 1978 che interruppe bruscamente la sua carriera agonistica. All’epoca De Chiesa aveva 22 anni ed era uno dei talenti più brillanti dello sci mondiale. “Ero fidanzato da quattro anni con una ragazza di Cortina, ma il nostro amore stava finendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Paolo De Chiesa: «La mia ragazza mi sparò in faccia, sono vivo per miracolo. Ecco perché per tre anni lasciai la Valanga Azzurra»

Paolo De Chiesa racconta un episodio drammatico: nel 2011, la sua ragazza lo ferì gravemente con un colpo di pistola, portato dal fratello del suo amante. L’incidente lo costrinse a lasciare per tre anni la Valanga Azzurra, una scelta dettata dal bisogno di recuperare. La sua testimonianza offre uno sguardo su una vicenda personale complessa, evidenziando l’impatto di un evento improvviso e difficile sulla sua vita e carriera.

