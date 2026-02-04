Fabrizio Corona | Gerry Scotti non mi ha denunciato nei video a Passaparola palpeggiava le ragazze

Fabrizio Corona rivela che Gerry Scotti non lo ha denunciato, nonostante le accuse di aver palpeggiato le ragazze nei video di Passaparola. Durante una serata con Peppe Iodice, Corona ha anche spiegato che Scotti sa bene che, se decidesse di agire, lui ha le prove pronte in tribunale.

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

