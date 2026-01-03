Ramadani dopo l’intervallo | Rimaniamo compatti ora la Juventus giocherà più forte

Dopo l’intervallo, Ramadani ha invitato la squadra a mantenere la compattezza, sottolineando che la Juventus è pronta a rispondere con maggiore intensità. Questa strategia mira a rafforzare l’unità tra i giocatori e a migliorare le prestazioni in campo, con l’obiettivo di affrontare la seconda parte della partita con determinazione e ordine.

. Le parole del centrocampista del Lecce. Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato così a Dazn al termine dell’intervallo della gara con la Juventus. Le sue parole: « Dobbiamo essere compatti, perché la Juventus adesso giocherà più forte. Hanno tanti giocatori che possono sfruttare le loro qualità. Dobbiamo cercare di sfruttare le nostre occasioni ». Leggi anche: Gol Banda, Juve Lecce è 0-1 all’intervallo: Cambiaso fa una follia e il pubblico lo sommerge di fischi – FOTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ramadani dopo l’intervallo: «Rimaniamo compatti, ora la Juventus giocherà più forte» Leggi anche: Canzi dopo Cesena Juventus Women: «Mi è piaciuto lo spirito. Abbiamo giocato tante partite in questa stagione, ora stacchiamo per poi ripartire più forte di prima» Leggi anche: Juventus, Elkann: rimaniamo pienamente impegnati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ylber Ramadani non ci sta dopo la sconfitta contro il Como e torna sul contatto con Nico Paz in occasione del gol dell’1-0 ospite. “Non sono uno che va a terra ma ho ancora male ai denti perché ho ricevuto un pugno. È un fallo netto” ha commentato il c - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.