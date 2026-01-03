Ramadani dopo l’intervallo | Rimaniamo compatti ora la Juventus giocherà più forte

Da juventusnews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’intervallo, Ramadani ha invitato la squadra a mantenere la compattezza, sottolineando che la Juventus è pronta a rispondere con maggiore intensità. Questa strategia mira a rafforzare l’unità tra i giocatori e a migliorare le prestazioni in campo, con l’obiettivo di affrontare la seconda parte della partita con determinazione e ordine.

. Le parole del centrocampista del Lecce. Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato così a Dazn al termine dell’intervallo della gara con la Juventus. Le sue parole: « Dobbiamo essere compatti, perché la Juventus adesso giocherà più forte. Hanno tanti giocatori che possono sfruttare le loro qualità. Dobbiamo cercare di sfruttare le nostre occasioni ». Leggi anche: Gol Banda, Juve Lecce è 0-1 all’intervallo: Cambiaso fa una follia e il pubblico lo sommerge di fischi – FOTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ramadani dopo l8217intervallo rimaniamo compatti ora la juventus giocher224 pi249 forte

© Juventusnews24.com - Ramadani dopo l’intervallo: «Rimaniamo compatti, ora la Juventus giocherà più forte»

Leggi anche: Canzi dopo Cesena Juventus Women: «Mi è piaciuto lo spirito. Abbiamo giocato tante partite in questa stagione, ora stacchiamo per poi ripartire più forte di prima»

Leggi anche: Juventus, Elkann: rimaniamo pienamente impegnati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.