Pd no agli scontri Dem più compatti Nardella | Sì alla segreteria unitaria

Il Partito Democratico si avvicina a un momento di confronto interno, con l’obiettivo di rafforzare l’unità e la coesione tra i suoi iscritti. Nardella ha sottolineato l’importanza di mantenere un clima di dialogo e collaborazione, auspicando una segreteria unitaria. Firenze, 21 dicembre 2025 – Le anticipazioni facevano intendere una direzione regionale Pd in versione ’sfogatoio’, che in realtà non c’è mai stato.

Complice il rimescolamento d'aree con il correntone di Montepulciano e l'ingresso nella maggioranza Schlein dei riformisti "unitari". Da Bonaccini a Giani, da Bonafé a Marras e Barnini. Nel mezzo resta il nuovo asse tra il governatore e il segretario. Insieme a una analisi post voto di Emiliano Fossi fatta di mea culpa addolciti da un dato incontestabile: il Pd prima forza del campo largo con il 35%.

