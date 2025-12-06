Undicesimo turno per la Serie A1 2025-2026 di pallanuoto al maschile. Tutto ancora in parità in vetta alla graduatoria: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano e proseguono il cammino perfetto a punteggio pieno. Domani in programma il posticipo, con il big match della giornata a Napoli tra Posillipo e RN Savona. 11ª giornata Sabato 6 dicembre Pallanuoto Trieste-Training Academy Olympic Roma 10-11 AC Group Canottieri Napoli-CC Ortigia 1928 11-10 Telimar-RN Florentia 8-9 Iren Genova Quinto-De Akker Team 16-13 dtr (12-12) RN Nuoto Salerno-AN Brescia Team 9-19 Pro Recco Waterpolo-Roma Vis Nova Pallanuoto 25-9 Domenica 7 dicembre 15:00 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Banco BPM RN Savona Classifica Pro Recco Waterpolo 33 AN Brescia Team 33 Banco BPM RN Savona* 24 Ranieri Impiantistica CN Posillipo* 20 Pallanuoto Trieste 18 Training Academy Olympic Roma 17 Iren Genova Quinto 15 Roma Vis Nova Pallanuoto 14 RN Nuoto Salerno 13 De Akker Team 13 AC Group Canottieri Napoli 12 Telimar 9 CC Ortigia 1928 4 RN Florentia 3 * una partita in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia proseguono a braccetto