Pallanuoto il Telimar a Savona per ritrovare solidità e fiducia
Dopo la sconfitta di misura contro la Florentia, il Telimar torna subito in vasca per la dodicesima giornata di A1 maschile. Mercoledì 10 dicembre alle 14:30, alla piscina “Zanelli”, il club dell’Addaura affronterà la Rari Nantes Savona, attuale terza forza del torneo alle spalle di Recco e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Pallanuoto, dolce esordio per il Telimar a Monterotondo: Roma Vis Nova battuta 12-14
Pallanuoto: sabato la terza giornata della Serie A1, l’AN Brescia ospita il Telimar nella sfida in vetta
Pallanuoto, Serie A1: il Telimar affonda a Brescia, i leoni vincono 18-7
Pallanuoto, Il TeLiMar cede di misura alla Florentia a Terrasini dlvr.it/TPgxbp #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Campionato di Pallanuoto Serie A1 Maschile TeLiMar - Rari-Mantes Florentia - facebook.com Vai su Facebook
