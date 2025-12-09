Pallanuoto il Telimar a Savona per ritrovare solidità e fiducia

Dopo la sconfitta di misura contro la Florentia, il Telimar torna subito in vasca per la dodicesima giornata di A1 maschile. Mercoledì 10 dicembre alle 14:30, alla piscina “Zanelli”, il club dell’Addaura affronterà la Rari Nantes Savona, attuale terza forza del torneo alle spalle di Recco e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

