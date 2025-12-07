Pallanuoto il Telimar cede di misura alla Florentia a Terrasini per 8-9

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un’altra sconfitta per il Telimar che, alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, ieri ha ceduto di misura alla Rari Nantes Florentia nell’undicesima giornata di A1 maschile. Partono forte i padroni di casa, orfani del tecnico Baldineti, squalificato dopo il rosso rimediato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

