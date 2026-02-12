Pallanuoto Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup Trieste saluta con una vittoria
Il Savona si prende il primo posto nel girone di Euro Cup dopo una gara combattuta. Nonostante la sconfitta ai rigori, i liguri si assicurano la testa della classifica del Girone D. Il Trieste, invece, saluta la competizione con una vittoria in questa ultima giornata.
La sesta ed ultima giornata della prima fase a gironi dell’ Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile emette gli ultimi verdetti: il Savona, già qualificato agli ottavi, certifica il primato nel Girone D nonostante la sconfitta ai tiri di rigore, mentre il Trieste, già eliminato, saluta la competizione con una vittoria. Nel Girone D il Savona viene sconfitto in casa dai romeni della Steaua Bucarest ai tiri di rigore per 16-17, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 13-13: in soccorso dei liguri arriva la sconfitta nei tempi regolamentari dei serbi del VK Sabac Elixir, battuti a Berlino per 18-12 dai padroni di casa dello Spandau 04. 🔗 Leggi su Oasport.it
