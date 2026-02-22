Pallanuoto il Posillipo chiude in testa il girone di Conference Cup Il De Akker Team è secondo

Il Posillipo si piazza in testa nel girone di Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, grazie a una vittoria convincente contro una squadra avversaria. La squadra napoletana ha ottenuto il primo posto dopo aver dominato la partita, mentre il De Akker Team si classifica secondo nel proprio gruppo. Entrambe le formazioni italiane si preparano ora ai quarti di finale, con la possibilità di affrontarsi in un derby.

Il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile si chiude con il primo posto del Posillipo nel Girone D e la seconda posizione del De Akker Team nel Gruppo C: entrambe le formazioni italiane avevano conquistate ieri l’accesso ai quarti di finale, dove potrebbero anche dar vita ad un derby. Nel Girone D, ospitato a Napoli, il Posillipo rimonta e batte gli spagnoli del Mataró con lo score di 12-10, conquistando il primo posto nel raggruppamento grazie ad un’ottima parte centrale di gara. Nel primo quarto gli iberici provano a scappare via sull’1-3, ma nella seconda frazione i campani ribaltano la situazione ed arrivano a metà gara sul 5-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference CupIl De Akker e il Posillipo vincono nelle prime partite della Conference Cup 2025-2026.

Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il puntoDe Akker Bologna e CN Posillipo hanno assicurato il passaggio ai quarti di finale della LEN Conference Cup 2025-2026, grazie alle vittorie nelle partite decisive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pallanuoto, Conference Cup alla Scandone: quattro match internazionali per il Posillipo; Tra Conference e campionato. Posillipo ai quarti. Ok Brescia e Savona; Pallanuoto, c’è il girone di Conference Cup alla Scandone: il Posillipo in vasca; Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference Cup.

Conference Cup, De Akker Bologna e Circolo Nautico Posillipo passano ai quarti di finaleSi chiude con un bilancio ampiamente positivo e con l’obiettivo centrato per entrambe le formazioni il sabato delle formazioni italiane nel Qualification ... oasport.it

Secondo successo per il Posillipo in Conference Cup, Sete battuto 14-9Posillipo a punteggio pieno nel girone alla Scandone. Porzio: Soddisfatto della prestazione La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo conquista il secondo succe ... sportface.it

Circolo Nautico Posillipo. Travis Scott · FRANCHISE. Conference Cup, le azioni della prima partita Ranieri Impiantistica CN Posillipo contro Dinamo Tblisi - facebook.com facebook

Europa League e Conference League: Castro guida il Bologna. Tutto facile per la Fiorentina x.com