Coppa Italia basket 2025 2026 | Milano e Brescia sono le prime semifinaliste

Milano e Brescia hanno conquistato le prime due semifinali della Coppa Italia basket 20252026, giocando al Pala Inalpi di Torino. Le squadre hanno vinto le rispettive partite con margini stretti, dimostrando determinazione e intensità sul campo. Brescia ha battuto una squadra favorita grazie a un’ottima difesa nel secondo tempo, mentre Milano ha avuto la meglio con un punteggio finale molto combattuto. La competizione si fa più interessante, e i tifosi aspettano le prossime sfide. Ora si attende il sorteggio delle semifinali.

Al Pala Inalpi di Torino si sono disputate le prime due gare della final eight Coppa Italia basket 20252026, che hanno visto Brescia e Milano staccare il pass per le semifinali. Le Rondinelle si sono sbarazzate facilmente di Udine per 78-64, con ben 17 punti di Della Valle. Più sofferto, invece, il successo dell' Olimpia, che supera Trieste soltanto nel finale(94-86), grazie ad uno strepitoso Shields, autore di 28 punti. COPPA ITALIA BASKET 20252026: MILANO-TRIESTE 94-86 Parte forte Trieste nei primissimi minuti, con le triple di Ruzzier e Uthoff che firmano il primo parziale di 8-2 per i friulani.