Nella giornata di oggi, la Fiorentina e la Juventus hanno conquistato il loro posto in semifinale, completando il quadro delle squadre che si sfideranno per il titolo di Coppa Italia di calcio femminile. Le due squadre hanno ottenuto vittorie decisive e ora si preparano ad affrontarsi in una fase che promette grande spettacolo.

Si delinea definitivamente il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Dopo il passaggio del turno di Roma ed Inter, nella giornata odierna ha staccare il pass per il penultimo atto sono state la Fiorentina e la Juventus, artefici di due match diversi tra loro. Vittoria importantissima e di misura per le toscane che, tra le mura amiche del Viola Park, si sono imposte per 1-0 contro il Milan confermando, così come successo all’andata (terminata in parità), un grande equilibrio. Non a caso a rompere gli indugi è stata una giocata individuale in pieoìno recupero di Bredgaard, brava a ricevere la sfera sulla fascia, compiere un’accelerata con dribbling annesso e sferrare un fendente che non lascia scampo a Giuliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: Fiorentina e Juventus completano il quadro delle semifinali di Coppa Italia

Questa sera si sono concluse le due partite che determinano le semifinali della Coppa Italia femminile 2026.

Nel primo match dei quarti di Coppa Italia femminile, Milan e Fiorentina si sonoariscontri conclusi con un risultato di parità.

