Premiate le eccellenze della pallavolo reggina Versace | Le palestre scolastiche cuore dello sport giovanile

Al Consiglio regionale di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione delle eccellenze della pallavolo locale, con particolare attenzione alle squadre protagoniste del campionato 2024/2025. L’evento, organizzato dal Comitato provinciale Fipav, ha riconosciuto il valore delle giovani atlete e degli allenatori, sottolineando l’importanza delle palestre scolastiche come luoghi fondamentali per lo sviluppo dello sport giovanile e della comunità locale.

Galarte 2025, Venerdì 26 Dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Polifunzionale. Verranno premiate le eccellenze del nostro Territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare. - facebook.com facebook

