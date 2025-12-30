Premiate le eccellenze della pallavolo reggina Versace | Le palestre scolastiche cuore dello sport giovanile

Al Consiglio regionale di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione delle eccellenze della pallavolo locale, con particolare attenzione alle squadre protagoniste del campionato 2024/2025. L’evento, organizzato dal Comitato provinciale Fipav, ha riconosciuto il valore delle giovani atlete e degli allenatori, sottolineando l’importanza delle palestre scolastiche come luoghi fondamentali per lo sviluppo dello sport giovanile e della comunità locale.

Applausi e sorrisi hanno accolto oggi al Consiglio regionale di Reggio Calabria le squadre di pallavolo protagoniste del campionato 20242025, premiate durante la tradizionale cerimonia annuale organizzata dal Comitato provinciale Fipav. Tra i presenti, il vicesindaco metropolitano Carmelo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

premiate eccellenze pallavolo regginaLa Fipav di Reggio Calabria celebra le eccellenze della pallavolo reggina - Reggio Calabria si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna del volley, dei suoi protagonisti e dei valori che da sempre ne fanno uno straordinario strumento di crescita sociale e culturale. strettoweb.com

