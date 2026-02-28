Palazzo della Cultura di Catania ospita un confronto sulla separazione delle carriere

L'auditorium “Concetto Marchesi” nel Palazzo della Cultura di Catania ha accolto il congresso dedicato alla separazione delle carriere. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti di vari settori, che si sono confrontati sui temi legati alle differenze tra le carriere e alle procedure adottate. Durante l'incontro sono stati discussi aspetti pratici e regolamentari relativi alla gestione delle carriere professionali.

L'auditorium "Concetto Marchesi" del Palazzo della Cultura di Catania ha ospitato il congresso "La separazione delle carriere. Verso il referendum, decidere con consapevolezza", promosso da Grande Sicilia e Mpa. Nel corso della mattinata sono stati affrontati i punti centrali del testo di.