Reti di giustizia organizza un incontro sulla separazione delle carriere a Palazzo della Cultura

Reti di Giustizia organizza un incontro sulla separazione delle carriere, che si terrà domenica 18 gennaio alle 16 al Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele 121. L'evento include la presentazione del libro dell'avvocato Pietro Gurrieri e mira ad affrontare temi legati alla disciplina e alle dinamiche delle carriere professionali nel settore giudiziario.

