Referendum sulla separazione delle carriere | Avellino apre il confronto

Questa mattina ad Avellino il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha dato il via a una serie di incontri sul tema del referendum che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. La discussione è aperta, e molti avvocati sono pronti a confrontarsi sulle possibili conseguenze di questa riforma.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ha inaugurato oggi una serie di incontri dedicati al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La prima tappa ha visto protagonisti i sostenitori del "Sì"; successivamente sarà la volta di chi si schiera in opposizione. L'atmosfera si percepisce già carica di tensione, ma la partita è appena iniziata. «Non si tratta di una questione politica. Lo è diventata, ma rappresenta una battaglia che l'avvocatura conduce da tempi remoti, in particolare l'Unione delle Camere Penali», ha spiegato Fabio Benigni, presidente dell'Ordine.

