Inter Napoli pagelle | Calhanoglu e Mkhitaryan i migliori Delude la difesa

Le pagelle dell'Inter contro il Napoli evidenziano un primo tempo convincente, con calciatori come Calhanoglu e Mkhitaryan in evidenza. Tuttavia, la difesa ha mostrato segnali di difficoltà nel secondo tempo. La prestazione complessiva dei nerazzurri di Cristian Chivu si è caratterizzata per un andamento altalenante, con momenti di solidità e altri di incertezza, influenzando il risultato finale.

Inter Napoli pagelle. I nerazzurri di Cristian Chivu giocano due tempi totalmente differenti. Compatti, concreti nei primi 45? minuti. Altro registro nella ripresa. La difesa si perde, l’attacco dorme. Inter Napoli pagelle degli uomini di Chivu. Sommer 5 Non è il solo colpevole delle reti, ma non fa nulla per evitarle. Non spicca mai. Bisseck 5.5 Bene ma non benissimo. Anche lui, insieme ad Akanji perde Hojlund e rende vulnerabile il reparto difensivo. Akanji 5.5 Contiene bene Hojlund quando si tratta del corpo a corpo. Meno bene quando deve seguirlo e fermarlo. Una sicurezza a metà insomma. Bastoni 6 Sale bene e prova anche diverse conclusioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Pagelle Napoli Inter: Calhanoglu non basta, delude Acerbi e la difesa Leggi anche: Pagelle Inter Lazio, Bonny e Lautaro i migliori per la Gazzetta: super voto anche per Calhanoglu! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli; Inter-Bologna, le pagelle: Lautaro straripante 7,5. Moro delude: 4,5; Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Lautaro decide e spreca, male Rowe; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada. Inter-Napoli 2-2, le pagelle: Dimarco pendolino e bomber (7), Calhanoglu gelido dal dischetto (7), Akanji tradisce (5,5) - L'Inter di Cristian Chivu manca il colpo del ko, facendosi rimontare due volte da McTominay e fermare sul pareggio, il primo in stagione dal Napoli di Conte. leggo.it

Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza - 2 con le pagelle della partita: il migliore è McTominay che reagisce all'errore iniziale con attributi da vero campione. eurosport.it

Le pagelle LIVE di Inter-Napoli: voti e giudizi - 5 – BISSECK 6 – Un’altra partita di grande attenzione e aggressività. passioneinter.com

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.