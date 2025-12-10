PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0 | Yildiz illumina David timbra e Zhegrova floppa

La Juventus torna alla vittoria in Champions League con un successo per 2-0 sul Pafos, grazie alle reti di McKennie e David. Yildiz si distingue come protagonista, mentre Zhegrova delude. La squadra di Allegri, dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, risponde presente e si avvicina alla qualificazione, consolidando il suo cammino europeo.

Le pagelle di Juventus-Pafos a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono con il solito Yildiz a illuminare, ma i gol arrivano da McKennie e David La Juventus risponde nel migliore dei modi dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato e si guadagna tre punti fondamentali per il passaggio del turno in Champions League. A stendere il Pafos ci pensano le reti di McKennie e Jonathan David: due gol che arrivano da oltreoceano per la Vecchia Signora. Male Zhegrova alla sua prima da titolare in bianconero, bene Spalletti che lancia con maggiore convinzione la difesa a quattro nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa

Juventus-Pafos 2-0: diretta live e risultato in tempo reale - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

La Juve batte il Pafos e vede i playoff, ma che fatica: McKennie e David spengono i fischi dello Stadium - 0 in Champions League ma soffre a lungo: fischi allo Stadium, poi i gol di McKennie e David rilanciano i bianconeri verso ... Riporta fanpage.it

