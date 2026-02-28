Pagelle discesa Garmisch 2026 | Odermatt domina il duello con Von Allmen Buona gara di Franzoni

Nella discesa di Garmisch 2026, Marco Odermatt si è imposto con un punteggio di 9, tornando a vincere dopo la delusione olimpica. Von Allmen e Franzoni hanno completato la gara, con quest’ultimo che ha mostrato una buona prestazione. La competizione ha visto il ritorno della Coppa del Mondo, con Odermatt che ha dimostrato di essere in forma e pronto a rilanciare la sua stagione.

Marco Odermatt 9: la pronta risposta dopo la delusione olimpica. Torna la Coppa del Mondo e subito il suo dominatore ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Un successo fondamentale nella corsa alla coppa di discesa, sul quale ormai c’è il sigillo del campione elvetico, visto che il vantaggio è decisamente rassicurante. Alexis Monney 8,5: riuscire a stare a soli quattro centesimi da questo Odermatt è una grandissima impresa e quasi equivale ad una vittoria. Sembrava non attaccabile il tempo del connazionale più illustre, ma invece Monney lo ha fatto tremare davvero fino all’ultimo centimetro di pista. Stefan Rogentin 7,5: sale sul podio per la prima volta in discesa lontano dalla pista di Kvitfjell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle discesa Garmisch 2026: Odermatt domina il duello con Von Allmen. Buona gara di Franzoni Leggi anche: Pagelle superG Kitzbuehel 2026: Odermatt beffa Von Allmen, Haaser si mangia le mani, Casse brilla, Franzoni questa volta no Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt! Contenuti e approfondimenti su Von Allmen. Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Soldeu e discesa Garmisch, startlist, streaming; Torna la Coppa del Mondo: gare veloci sulla Kandahar con 9 azzurri; Pagelle discesa Soldeu 2026: Goggia agguanta il podio, Delago manca un’occasione; Giovanni Franzoni sempre al top: miglior tempo nella prima prova di discesa a Garmisch, Casse 5°, Paris nelle retrovie. LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Franzoni per un nuovo acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa ... oasport.it Marco Odermatt si riscatta e vince la discesa di Garmisch. Tripletta Svizzera, Franzoni ai piedi del podioDopo la delusione delle Olimpiadi, Marco Odermatt si riscatta subito al rientro in Coppa del Mondo. Lo svizzero trionfa nella discesa di Garmisch, ... oasport.it La startlist del nuovo test cronometrato in programma sulla "Kandahar", sempre dalle 10.00 (la gara di sabato, invece, scatterà alle 11.45): il bresciano oggi è stato il più veloce, vedremo se Odermatt e von Allmen decideranno di spingere e dove vedremo Pari - facebook.com facebook I record di Klaebo e il bob giamaicano. Le imprese di Brignone e la fondista messicana. Gli ori di Von Allmen e il curler con la sindrome di Guillain-Barré. Il pagellone di #MilanoCortina2026, oggi su @tuttosport. #OlimpiadiInvernali2026 x.com