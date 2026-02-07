LIVE Sci alpino Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Von Allmen davanti a Franzoni e Paris niente medaglia per Odermatt!

Questa mattina si è corsa la discesa maschile alle Olimpiadi. Von Allmen ha fatto il miglior tempo e si prende la vetta, lasciando Franzoni e Paris alle sue spalle. Niente medaglia per Odermatt, che non è riuscito a salire sul podio. La gara è stata emozionante e piena di colpi di scena, con gli atleti che hanno dato il massimo sulle piste di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.02 TERZO! Dominik Paris chiude a mezzo secondo da Von Allmen! Possibili due medaglie per l’Italia! 12.00 Paris al primo intermedio è dietro di 0.01, al secondo è avanti di 0.06. 11.59 SECONDO! Giovanni Franzoni è secondo a 2 decimi da Von Allmen. Ha sciato divinamente. Ha perso tutto nella parte alta. Tocca a Dominik Paris. 11.57 Al primo intermedio Franzoni è dietro di 0.03, al secondo di 0.21. 11.56 Niente da fare per Allegre, distante dal podio: sesto a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt! Approfondimenti su Olimpiadi Discesa LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen ipoteca l’oro, distacco enorme per Odermatt La discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con una vittoria netta di Von Allmen, che ha ipotecato l’oro. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, ma Franzoni e Paris lo sfidano! La startlist Questa mattina a Bormio si tiene la discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Discesa Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris. Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVESi entra subito nel vivo con lo sci e gli atleti azzurri: tutti gli aggiornamenti dalla pista di Bormio ... corrieredellosport.it LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris, niente medaglia per Odermatt!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.07 Casse dietro ... oasport.it Tra le piste da sci più difficili al mondo c'è la "Stelvio" che assegnerà la prima medaglia delle Olimpiadi, nella discesa libera maschile. Sono favoriti gli svizzeri Odermatt eFranjo von Allmen, ma anche gli italiani hanno buone possibilità: facebook Grand’ #Italia a #CransMontana. Quattro nei nove con il podio – n.52 – di Dominik Paris alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.