Nella partita tra Como e Lecce, Rodriguez e Perrone si sono distinti con ottime prestazioni, contribuendo a portare il Como vicino al quarto posto in classifica. La gara, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, ha visto invece Cheddira avere una prestazione deludente. I voti ai protagonisti sono stati assegnati sulla base delle loro performance sul campo durante l’incontro.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Como Lecce, Rodriguez e Perrone brillano e il quarto posto è a un passo! Male Cheddira

Pagelle Como-Lecce 3-1, i voti della sfida: Perrone sontuoso, Jesus Rodriguez imprendibileVince il Como di Fabregas che vola in classifica e sogna la Champions League essendo arrivato a due punti dalla Roma che sarà impegnata domenica...

Como Lecce 3-1, i lariani ribaltano i pugliesi in mezz’ora e si portano a -2 dal quarto posto. Il resoconto del matchGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

Contenuti utili per approfondire Pagelle Como Lecce.

Temi più discussi: Pagelle Milan: Maignan e quell'errore che può costare carissimo, Leao non è al top ma segna da fuoriclasse; Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai; Lecce-Inter 0-2: vota le pagelle dei tifosi; Formazioni ufficiali Como-Lecce: le scelte di Fabregas e Di Francesco.

Como-Lecce 3-1, pagelle e tabellino: Perrone illumina, Rodriguez spina nel fianco, Ndaba e Veiga in confusioneContinua la scalata del Como verso la zona Champions: Coulibaly illude il Lecce, Douvikas, Rodriguez e Kempf fanno gioire Fabregas. msn.com

Pagelle Como-Lecce 3-1, i voti della sfida: Perrone sontuoso, Jesus Rodriguez imprendibileVince il Como di Fabregas che vola in classifica e sogna la Champions League essendo arrivato a due punti dalla Roma che sarà impegnata domenica contro la Juventus. calciomercato.it

Pagelle Lecce-Inter del 21 febbraio 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-lecce-inter-21-febbraio-2026-241150.html - facebook.com facebook