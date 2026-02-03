Fair Play Finanziario la Roma pagherà una multa di 4,2 milioni alla Uefa e si prepara a pagarne una seconda
La Roma dovrà pagare 4,2 milioni di euro alla Uefa come multa per il mancato rispetto delle regole sul Fair Play Finanziario. La società si sta preparando anche a una possibile seconda sanzione, mentre cerca di fare i conti con le restrizioni economiche imposte dall’Europa. La situazione resta calda, con i giallorossi che cercano di trovare una strategia per affrontare la vicenda.
La Roma fa i conti con il Fair Play Finanziario Uefa e chiarisce la propria posizione sui vincoli economici imposti dall’Europa. Ecco cosa riporta Calcio e Finanza. Fair Play finanziario, i target della Roma. Si legge su Calcio e Finanza: Il club giallorosso ha ricordato di avere sottoscritto con « l’organo di Controllo Finanziario per Club dell’Uefa, un accordo transattivo di 4 anni che include alcuni target finanziari che dovranno essere rispettati nei periodi di rendicontazione che terminano a giugno 2022, 2023, 2024 e 2025, fissati nell‘ambito di un quadro volte a portare gradualmente il club a essere pienamente conforme alle nuove regole Uefa entro la stagione sportiva 202526 ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
