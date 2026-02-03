La Roma dovrà pagare 4,2 milioni di euro alla Uefa come multa per il mancato rispetto delle regole sul Fair Play Finanziario. La società si sta preparando anche a una possibile seconda sanzione, mentre cerca di fare i conti con le restrizioni economiche imposte dall’Europa. La situazione resta calda, con i giallorossi che cercano di trovare una strategia per affrontare la vicenda.

La Roma fa i conti con il Fair Play Finanziario Uefa e chiarisce la propria posizione sui vincoli economici imposti dall’Europa. Ecco cosa riporta Calcio e Finanza. Fair Play finanziario, i target della Roma. Si legge su Calcio e Finanza: Il club giallorosso ha ricordato di avere sottoscritto con « l’organo di Controllo Finanziario per Club dell’Uefa, un accordo transattivo di 4 anni che include alcuni target finanziari che dovranno essere rispettati nei periodi di rendicontazione che terminano a giugno 2022, 2023, 2024 e 2025, fissati nell‘ambito di un quadro volte a portare gradualmente il club a essere pienamente conforme alle nuove regole Uefa entro la stagione sportiva 202526 ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fair Play Finanziario, la Roma pagherà una multa di 4,2 milioni alla Uefa e si prepara a pagarne una seconda

Approfondimenti su Fair Play Finanziario

La Roma ha ricevuto una multa da oltre 4 milioni di euro per violazioni del Fair Play Finanziario.

La Premier League domina la Champions e fa sperare l’Europa che si eliminino tra loro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fair Play Finanziario

Argomenti discussi: Fair Play Finanziario, oltre 4 milioni di multa alla Roma. E attenzione alla Squad Cost Rule...; Roma, nessun problema per il Fair Play finanziario: la multa minima e cosa succederà in estate; Roma: rischio multa dall'Uefa per violazione del Fair play finanziario; Fair Play Finanziario, conto salato per la Roma: pagati 4,2 milioni. Occhio al 2025.

Roma, nessun problema per il Fair Play finanziario: la multa minima e cosa succederà in estateINVIATA A MILANO - Mentre la Roma ufficializza l'ultimo colpo del mercato di gennaio - Zaragoza dal Bayern via Celta Vigo - emergono alcuni dettagli sul Fair Play finanziario del club giallorosso. Dal ... corrieredellosport.it

La Gazzetta | Fair play finanziario, multa di 4 milioni: rischio nuova sanzione nel 2025-2026Quando si parla di calciomercato, bisogna fare sempre i conti. Lo sa bene la ... msn.com

Roma, nessun problema per il Fair Play finanziario: la multa minima e cosa succederà in estate - facebook.com facebook

#Roma, nessun problema per il Fair Play finanziario: la multa minima e cosa succederà in estate x.com