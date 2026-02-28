Al Museo di Colognora di Pescaglia si tiene un laboratorio dedicato ai cestai di castagno, inserito nel progetto didattico

Un progetto didattico che affonda le radici nella tradizione culturale del territorio, quello del laboratorio inserito nel calendario di "Opus Mirabilis" organizzato dal Sistema Museale della Provincia di Lucca e dal Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia. A parteciparvi, con entusiasmo e partecipazione, sono state giovedì scorso ragazze e ragazzi di due classi prime della secondaria di I grado Chelini di Lucca, che hanno scoperto le tecniche di intreccio per creare piccoli manufatti. Opus Mirabilis, grazie al contributo della Regione Toscana, mira a far scoprire e riconoscere le principali piante da intreccio presenti nella Regione e a imparare come si può realizzare un manufatto intrecciato di vimini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Opus Mirabilis" al Museo. I segreti dei cestai di castagno

