Via a Opus Mirabilis Il Sistema Museale si rafforza e punta al pubblico di domani

Il Sistema Museale della Provincia di Lucca ha appena annunciato l’avvio del nuovo progetto “Opus Mirabilis”. Si tratta di un calendario di laboratori educativi, creativi e didattici rivolti a scuole e famiglie, che si svolgeranno fino alla primavera nei musei aderenti alla rete museale. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più giovane e avvicinare le persone ai musei in modo più diretto e interattivo. La proposta si inserisce dopo la conclusione della quarta edizione di “I Musei del sorriso”, che ha visto un incremento di visitatori e attività durante l’est

Il Sistema Museale della Provincia di Lucca rafforza le attività e punta al pubblico di domani. Al termine della quarta edizione del festival “ I Musei del sorriso ”, il Sistema Museale territoriale della Provincia di Lucca, che lo organizza, incrementa le proprie attività: oltre al calendario di eventi culturali che si svolge in estate ed autunno, è stato avviato il calendario di laboratori educativi, creativi e didattici per scuole e famiglie “ Opus Mirabilis ”, che si svolge nei musei aderenti alla rete museale fino a primavera. A presentarli alla stampa Patrizio Andreuccetti, consigliere provinciale titolare della delega alla Cultura, Alessandro Colombini, presidente dell’Assemblea del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, Tommaso Artioli, ufficio stampa Fondazione Toscana Spettacolo, Maria Pia Mencacci, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Adriano Scarmozzino, direttore artistico del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via a "Opus Mirabilis". Il Sistema Museale si rafforza e punta al pubblico di domani Approfondimenti su Lucca Musei Il Sistema Italia si rafforza nel Golfo Il sistema Italia rafforza i legami con il Golfo. Sistema museale, aumentano i visitatori e anche le entrate Il sistema museale di Fabriano registra una crescita costante nei visitatori e nelle entrate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lucca Musei Argomenti discussi: Via a Opus Mirabilis. Il Sistema Museale si rafforza e punta al pubblico di domani; I Musei del Sorriso, altra edizione di successo: 58 eventi e 5mila visitatori; Festival 'I Musei del Sorriso', presentato il bilancio della quarta edizione e il progetto Opus Mirabilis; Grandi classici: Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti portano in scena al Guglielmi l'Otello di Shakespeare. Il Sistema Museale della Provincia di Lucca rafforza le attività e punta al pubblico di domani. Al via il progetto Opus Mirabilis per giovani, scuole, famiglieLUCCA - Il Sistema Museale della Provincia di Lucca rafforza le attività e punta al pubblico di domani. Al termine della quarta edizione del festival I ... giornaledibarga.it Lucca in Diretta. . Festival ‘I Musei del Sorriso’, presentato il bilancio della quarta edizione e il progetto Opus Mirabilis ---> https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2026/02/11/festival-i-musei-del-sorriso-presentato-il-bilancio-della-quarta-edizione-e-il-p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.