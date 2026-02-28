oppo e honor anticipano i primi foldables senza pieghe forse davvero questa volta

Oppo e Honor stanno lavorando a dispositivi foldable che potrebbero eliminare la piega visibile sul display, rappresentando una novità nel settore degli smartphone pieghevoli. Le aziende hanno comunicato di aver fatto progressi nella tecnologia che consente di realizzare schermi senza pieghe evidenti. La presentazione ufficiale di questi modelli è attesa nei prossimi mesi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più fluida agli utenti.

nell'ambito dei foldables, l'attenzione si sta concentrando su una possibile eliminazione della piega visibile del display. due marchi emergenti, oppo find n6 e honor magic v6, sono al centro di una serie di anticipazioni che indicano una svolta verso schermi senza pieghe. l'interesse è duplice: migliorare la durabilità e offrire un design più slim, senza compromettere autonomia e resistenza, soprattutto in vista degli imminenti annunci e lancio. la piega del display è stata una delle principali limitazioni dei foldable e, finora, non è stata eliminata in modo definitivo. però, oppo e honor sembrano muoversi verso modelli con cornici e passaggi di piega meno evidenti.

Oppo find n6 prova 300.000 volte per dimostrare lo schermo senza piegheOPPO ha avviato la promozione del Find N6, pieghevole molto atteso che mira a offrire un display interno privo di pieghe.

Oppo anticipa display senza pieghe del find n6 in arrivo il prossimo meseOPPO presenta un’anticipazione cruciale sul Find N6, concentrandosi su un display interno privo di piega.

