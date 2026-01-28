La piazza di spaccio come un'azienda | telefono dedicato pusher licenziato per giusta causa

Questa mattina, gli agenti hanno smantellato una piazza di spaccio che funzionava come un’azienda. La rete, collegata agli Amato-Pagano, aveva un numero di telefono dedicato e un sistema ben organizzato. Durante l’operazione, sono stati arrestati 28 persone. Gli investigatori hanno ricostruito tutto il meccanismo, che funzionava in modo efficiente e senza lasciare molti spazi di manovra. Uno dei pusher è stato licenziato “per giusta causa”, secondo quanto emerso dall’indagine.

