Operaio di un cantiere stradale travolto e ucciso da un’auto nel Milanese

Un operaio impegnato in lavori per Anas nel Milanese è stato investito da un’auto lungo la diramazione per l’aeroporto di Malpensa, a Cuggiono. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava sul sito di lavoro. Purtroppo, le ferite riportate sono risultate fatali e l’operaio è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro nel Milanese. Un operaio di una ditta, impegnata in lavori per Anas, è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la diramazione per l'aeroporto di Malpensa, all'altezza di Cuggiono. L'uomo, soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda, è deceduto poco dopo. La strada è rimasta chiusa per ore. Anas ha espresso cordoglio e avviato le procedure per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

