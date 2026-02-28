Operaio di un cantiere stradale travolto e ucciso da un’auto nel Milanese

Un operaio impegnato in lavori per Anas nel Milanese è stato investito da un’auto lungo la diramazione per l’aeroporto di Malpensa, a Cuggiono. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava sul sito di lavoro. Purtroppo, le ferite riportate sono risultate fatali e l’operaio è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro nel Milanese. Un operaio di una ditta, impegnata in lavori per Anas, è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la diramazione per l’aeroporto di Malpensa, all’altezza di Cuggiono. L’uomo, soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda, è deceduto poco dopo. La strada è rimasta chiusa per ore. Anas ha espresso cordoglio e avviato le procedure per chiarire la dinamica di quanto accaduto. —[email protected] (Web Info) Sanremo, parola d’ordine esserci. Lo psicologo: “In agguato rischio Fomo” Bianca Balti a Sanremo 2026, Iannelli (Favo): “Dà coraggio. La vita cambia forma ma può tornare a brillare” Sanremo, parola d’ordine esserci. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

