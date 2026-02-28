Omloop Het Nieuwsblad 2026 | percorso favoriti diretta tv e pronostici

L’Omloop Het Nieuwsblad 2026 si svolge con il percorso classico e si presenta come la prima grande sfida delle corse del nord. L’evento, alla sua ottantunesima edizione, coinvolge numerosi favoriti tra i ciclisti professionisti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo. Sono stati annunciati i principali pretendenti alla vittoria, senza ulteriori dettagli sui pronostici.

la stagione delle classiche del nord si apre con una prova simbolo del calendario, l’omloop nieuwsblad, giunta all’ottantunesima edizione. una corsa che mette subito alla prova resistenza, tattica e gestione del ritmo lungo i 207,2 chilometri, offrendo un antipasto di primavera dinamico e competitivo. il tracciato si sviluppa su 207,2 chilometri e prevede tredici muri da scalare insieme a otto settori di pavé. quando la corsa entra nel vivo, la battaglia è accompagnata da difficoltà altimetriche che coinvolgono una seconda salita sull’Eikenberg al posto del Valkenberg. nel finale, l’Elverenberg cede il passo all’accoppiata Tenbosse-Parikeberg, preludio al duello con il tandem Grammont-Bosberg. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Percorso Omloop Het Nieuwsblad 2026: Grammont e Bosberg, le salite decisiveIl calendario delle grandi classiche del pavé si accende con un appuntamento storico, capace di offrire emozioni intense lungo strade che hanno...

Omloop Het Nieuwsblad 2026: orari, programmazione e diretta streamingCon l’avvio della stagione delle classiche, è chiaramente l’Omloop Nieuwsblad 2026 a inaugurare il fil rouge tra pavé e corridori d’élite.

LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. oasport.it

Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streamingInaugurata la stagione delle corse a tappe con il UAE Tour, è ora il momento delle prime classiche del 2026. Il calendario propone infatti in questo fine ... oasport.it

Sabato non ci sarà la sfida con Mathieu van der Poel, la Visma Lease a Bike ha annunciato che Wout Van Aert è malato e non potrà correre la Omloop Het Nieuwsblad - facebook.com facebook

Febbre ferma Wout Van Aert: il belga della Visma salta l'Omloop Het Nieuwsblad e rimanda l'esordio stagionale. Pietro Mattio prenderà il suo posto #OHN26 tuttobiciweb.it/article/177210… x.com