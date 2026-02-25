Percorso Omloop Het Nieuwsblad 2026 | Grammont e Bosberg le salite decisive

Il calendario delle grandi classiche del pavé si accende con un appuntamento storico, capace di offrire emozioni intense lungo strade che hanno segnato la storia del ciclismo. Una corsa dalle caratteristiche peculiari, capace di mettere alla prova resistenza, posizionamento e sprint finale, grazie a un percorso studiato per esaltare la tattica e la fluidità del gruppo tra pavé e muri iconici. La manifestazione si disputa sabato 28 febbraio, con partenza da Gent e arrivo a Ninove, su una distanza che supera i 207 chilometri. Si curva tra le strade del nord per determinare il successore dell’albo d’oro, che nell’ultima edizione ha visto trionfare Soren Warenskjold, seguito da Paul Magnier e Jasper Philipsen. Il tracciato si estende per circa 207,2 chilometri, includendo otto settori di pavé e dodici muri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

