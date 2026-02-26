Omloop Het Nieuwsblad 2026 | orari programmazione e diretta streaming

Con l’avvio della stagione delle classiche, è chiaramente l’Omloop Nieuwsblad 2026 a inaugurare il fil rouge tra pavé e corridori d’élite. La diciottesima edizione degli anni recenti propone un percorso leggermente più lungo rispetto all’edizione precedente, mantenendo viva la tradizione di una prova insidiosa che combina tratti pianeggianti, tratti di sterrato e salite impegnative. Attesa, spettacolo e incisività tattica si mescolano fin dalle prime battute, offrendo una cornice ideale per valutare la forma e le ambizioni dei big. La partenza è fissata a Gent e l’arrivo a Ninove, per un percorso di 207,2 chilometri che mette subito alla prova la resistenza dei protagonisti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

