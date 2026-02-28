Omicidio Mansouiri a Rogoredo il poliziotto Cinturrino revoca il mandato al legale

L’assistente capo Carmelo Cinturrino, arrestato per l’omicidio di Aberrahim Mansouiri avvenuto a Rogoredo, ha deciso di revocare il mandato al suo avvocato di fiducia, Piero Porciani. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento nella rappresentanza legale del poliziotto. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

L’assistente capo Carmelo Cinturrino, detenuto con l’accusa dell’omicidio di Aberrahim Mansouiri, ha revocato il mandato al suo difensore, l’avvocato Piero Porciani. Al momento non sono noti i motivi della decisione né il nome del nuovo legale che assumerà la difesa del poliziotto. Nei giorni scorsi l’avvocato Porciani aveva presentato al Tribunale del Riesame un’istanza per ottenere la scarcerazione del suo assistito o, in subordine, la concessione degli arresti domiciliari. La revoca del mandato interviene in una fase delicata del procedimento giudiziario, in attesa delle determinazioni del Riesame sulle misure cautelari.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio Mansouiri a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino revoca il mandato al legale Il poliziotto Cinturrino in carcere per omicidio cambia legale: revocato il mandato all’avvocato PorcianiL'asssitente capo Carmelo Cinturrino avrebbe revocato il mandato al suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, per nominarne un altro, di cui però al... Legale di Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo difende il poliziotto, "ma ha sbagliato dopo"L’avvocato di Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha chiarito diversi aspetti sulla posizione del suo... Altri aggiornamenti su Omicidio Mansouiri. Omicidio Rogoredo, un’amica di Mansouri: Cinturrino aveva minacciato Zack di morte, non agiva mai da soloCinturrino non si comportava come un poliziotto, dice a Fanpage.it un’amica di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso da un agente durante un controllo antidroga. fanpage.it Omicidio Rogoredo, in un video cosa è successo a Mansouri: la versione di Cinturrino e la svolta nelle indaginiCarmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un'apparente legittima difesa si cela tutt'altra vicenda ... fanpage.it