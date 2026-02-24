Legale di Carmelo Cinturrino fermato per l' omicidio di Rogoredo difende il poliziotto ma ha sbagliato dopo

Il legale di Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’omicidio di Rogoredo, accusa il suo assistito di aver commesso un errore dopo lo sparo e mette in discussione la traiettoria del proiettile. La difesa sottolinea che Cinturrino non aveva rapporti con i pusher e che le sue azioni sono state influenzate dall’istinto. La vicenda si complica con le indagini sulla dinamica dell’episodio e i sospetti sul comportamento del fermato. La scena si sposta ora verso nuovi riscontri investigativi.

L’avvocato di Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha chiarito diversi aspetti sulla posizione del suo assistito. Il legale ha negato rapporti con pusher, ma ammette il suo errore di aver occultato l’arma. L’obiettivo della difesa è la perizia balistica, che evidenzierebbe una deviazione del proiettile prima dell’impatto fatale. Parla l'avvocato di Carmelo Cinturrino L'ammissione sulla pistola Omicidio Rogoredo, la perizia balistica La linea difensiva Parla l’avvocato di Carmelo Cinturrino Il legale di Carmelo Cinturrino, Piero Porciani, ha parlato durante le trasmissione “Diario del giorno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, il poliziotto chiede scusa ai colleghi: "Ho sbagliato"Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’incidente a Rogoredo, ha chiesto scusa ai colleghi dopo aver riconosciuto di aver commesso un errore.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa; Fermato Cinturrino, l'avvocato della famiglia Mansouri: È stato lasciato morire, l’indagine è destinata ad allargarsi; Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio del pusher: Ho messo la pistola vicino al corpo per paura. Meloni: Implacabili con chi sbaglia; L'avvocata di Mansuori, ucciso dal poliziotto Cinturrino a Rogoredo: Aveva problemi gravi con questo poliziotto.

Pusher ucciso a Rogoredo, legale Cinturrino: Triste e pentito, chiede scusa a tuttiCarmelo Cinturrino, l’assistente capo che ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo, è detenuto a San Vittore e sarà interrogato. Il legale: È pentito, ha sparato per paura e s ... adnkronos.com

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa». Il collega: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmattino.it

ULTIMA ORA Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, la confessione nell'interrogatorio: "Ho perso la testa" Il poliziotto Carmelo Cinturrino, coinvolto nell'omicidio di Rogoredo, si è scusato con i colleghi per il suo comportame - facebook.com facebook

“Ho tradito la divisa”: le scuse di Carmelo Cinturrino dopo l’omicidio di Mansouri x.com