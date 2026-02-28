Omicidio delle missionarie italiane in Burundi | Harushimana si dichiara innocente
Guillaume Harushimana, 51 anni, è stato arrestato a Parma con l’accusa di aver fornito supporto logistico e organizzativo alle persone coinvolte nell’omicidio delle tre missionarie italiane in Burundi. Durante l’interrogatorio di garanzia, Harushimana si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi comunque innocente. L’indagine sui fatti prosegue per chiarire le responsabilità.
Omicidio delle suore italiane in Burundi: arrestato a Parma Guillaume Harushimana. La svolta dopo il libro di Giusy BaioniI Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Harushimana...
Omicidio delle suore italiane in Burundi: il mandante, i tre possibili moventi e il caso dell’innocente ancora in carcereUn’indagine complessa, riaperta nel 2024 dopo due archiviazioni, una nel 2014 e una nel 2018.
