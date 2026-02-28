Omicidio delle missionarie italiane in Burundi | Harushimana si dichiara innocente

Guillaume Harushimana, 51 anni, è stato arrestato a Parma con l’accusa di aver fornito supporto logistico e organizzativo alle persone coinvolte nell’omicidio delle tre missionarie italiane in Burundi. Durante l’interrogatorio di garanzia, Harushimana si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi comunque innocente. L’indagine sui fatti prosegue per chiarire le responsabilità.