Omicidio delle suore italiane in Burundi | arrestato a Parma Guillaume Harushimana La svolta dopo il libro di Giusy Baioni

A Parma è stato fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nel caso delle suore italiane uccise in Burundi. L’arresto arriva dopo un’indagine avviata in seguito alla pubblicazione di un libro che ha attirato l’attenzione sul fatto. Le autorità stanno portando avanti i controlli per chiarire i dettagli e raccogliere tutte le prove necessarie.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Harushimana Guillaume, cinquantenne originario del Burundi e da tempo residente nella provincia emiliana, sospettato di aver organizzato e partecipato al triplice omicidio di Olga Raschietti, 83 anni, Lucia Pulici, 75 anni, e Bernardetta Boggian, 79 anni, le missionarie saveriane della congregazione delle missionarie di Maria, brutalmente assassinate tra il 7 e l'8 settembre 2014 nella loro sede religiosa di Kamenge, a Bujumbura, a ovest del Paese, vicino al confine con il Congo. L'impulso decisivo per la riapertura del caso è giunto dopo la presentazione a Parma, nel settembre 2024, del libro-inchiesta " Nel cuore dei misteri " di Giusy Baioni, giornalista freelance che collabora con il Fatto Quotidiano.