Omicidio delle suore italiane in Burundi | il mandante i tre possibili moventi e il caso dell’innocente ancora in carcere

Un arresto che ha fatto scalpore: ieri a Parma la Procura della Repubblica ha emesso un ordine di cattura relativo all’omicidio di due suore italiane in Burundi. Le indagini hanno portato all’arresto di un sospetto, mentre sono ancora in corso verifiche su tre possibili motivazioni. Un uomo è attualmente detenuto, anche se non ci sono conferme sulla sua colpevolezza definitiva.

Un'indagine complessa, riaperta nel 2024 dopo due archiviazioni, una nel 2014 e una nel 2018. Fatta salva la presunzione d'innocenza, Guillaume Harushimana avrebbe svolto un ruolo di primo piano nella pianificazione e organizzazione del triplice omicidio. In base alle risultanze dell'inchiesta giornalistica confluita nel libro "Nel cuore dei misteri" (ed. AllAround, 2022), ora suffragate dalle indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Parma, Harushimana ha partecipato ad almeno una delle riunioni preparatorie della strage e condotto sul posto gli esecutori materiali, fornendo loro le chiavi della residenza delle missionarie, nonché le vesti da coristi adoperate per entrare nel compound senza dare nell'occhio.