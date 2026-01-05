Rissa nella notte alla metro Bagnoli-Agnano | arrestati quattro uomini sequestrati coltelli e bastoni

Nella notte a Bagnoli, si è verificata una rissa alla stazione della metro Bagnoli-Agnano. Quattro uomini sono stati arrestati e sono stati sequestrati coltelli e bastoni. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessun ferito grave è stato segnalato. La polizia prosegue le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Paura nella notte a Bagnoli, dove una violenta rissa è scoppiata nei pressi della stazione della metropolitana Bagnoli-Agnano. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri dopo un intervento tempestivo. La rissa e il sequestro delle armi Erano circa mezzanotte quando i carabinieri della stazione di Bagnoli, mentre percorrevano viale della Liberazione, hanno udito forti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rissa nella notte alla metro Bagnoli-Agnano: arrestati quattro uomini, sequestrati coltelli e bastoni Leggi anche: Lite con bastoni e coltelli, quattro uomini arrestati Leggi anche: Urla dalla stazione della metro: maxi rissa con bastoni e coltelli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rissa alla stazione di Bagnoli-Agnano: 4 arresti - Questa notte verso mezzanotte i carabinieri della stazione Bagnoli stavano percorrendo viale della Liberazione quando hanno sentito delle urla provenire dalla stazione ... msn.com

Rissa con bastoni e coltelli in stazione a Bagnoli, 4 arresti - Rissa tra stranieri nella stazione della metropolitana nella periferia di Napoli: i carabinieri arrestano 4 persone. ilroma.net

Napoli, paura a Bagnoli: rissa fuori da una discoteca, estratta anche una pistola - Un video, segnalato da una cittadina e inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, documenta una rissa avvenuta nei pressi ... ilmattino.it

Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno… @sarafunaro #affittibrevi x.com

Bari, rissa tra ragazzini in piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà. Il fatto sarebbe venuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio e il video è subito diventato virale. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.