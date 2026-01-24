Florian Schieder mastica amaro | Ho sognato il podio sulla Streif Oggi Franzoni era imbattibile

Florian Schieder esprime rammarico dopo aver sfiorato il podio nella discesa di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. L’atleta italiano ha commentato il suo risultato, sottolineando l’impossibilità di contendere alla imbattibile Franzoni, e condividendo il sogno di salire sul podio su uno dei tracciati più iconici dello sci alpino.

Florian Schieder si mangia le mani dopo aver sfiorato il podio nella discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla mitologica “Streif” abbiamo assistito ad una gara splendida, con la vittoria di Giovanni Franzoni che è andata a regalare una gioia immensa all’Italia, mentre Florian Schieder, dopo aver cullato a lungo il sogno di salire sul podio, ha dovuto mandare giù un boccone amaro quando Maxence Muzaton (n° 29) lo ha beffato centrando il terzo posto. L’altoatesino ha parlato a Raisport al termine della gara: “ L’atmosfera è incredibile e la pista, come ben sappiamo, è meravigliosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

