Nautica Urso | Pilastro d' eccellenza per Made in Italy nel mondo

L'industria nautica rappresenta un elemento di eccellenza e di prestigio del Made in Italy a livello internazionale. Con una lunga tradizione e un forte patrimonio di competenze, questa settore contribuisce significativamente all'economia italiana, promuovendo qualità, innovazione e stile nel panorama globale.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "L'industria nautica è un pilastro di eccellenza fondamentale del nostro Made in Italy nel mondo. Il vostro settore risente fortemente dell'andamento del mercato globale, che dopo aver sfiorato il valore record di 35 miliardi nel 2023, si è stabilizzato lo scorso anno, nel 2024, e attualmente è chiamato ad affrontare tutte le incertezze legate ai dazi americani. Ma le previsioni, malgrado ciò, sono positive e si stima che nel 2026 il comparto tornerà ad espandersi. Un buon segnale per tutti e per il Made in Italy". E' quanto affermato da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, attraverso un videomessaggio, in occasione dell'Assemblea Soci di Confindustria Nautica, che si svolge annualmente presso la Camera dei Deputati a Roma, con un convegno dal titolo 'Nautica: Nuovi Paradigmi Per L'industria Made In Italy: relazioni internazionali, economia, politica industriale e normative di una filiera che guida la manifattura italiana e guarda al mondo'.

