Ok del tribunale per entrare nell’edificio Pronte le ordinanze

Il tribunale ha approvato il permesso al Comune di accedere all’edificio del Politeama interessato dai crolli. La sindaca Serena Arrighi ha comunicato ufficialmente la notizia. Sono state predisposte le ordinanze necessarie per procedere con l’ingresso e le verifiche sullo stabile. La decisione consente di avviare le operazioni di ispezione e intervento richieste dalle autorità comunali.

Il tribunale ha dato l'ok al Comune per entrare nella parte di Politeama interessata dai crolli. Ad annunciarlo è la sindaca Serena Arrighi. "Dopo l'emergenza di novembre ci siamo impegnati nel fare chiarezza – spiega la sindaca Serena Arrighi –. Nel corso della prima riunione del tavolo tecnico a cui hanno partecipato non solo i rappresentanti della Caprice, ma anche gli amministratori dei diversi condomini in cui è diviso l'edificio e alcuni cittadini in rappresentanza di comitati e associazioni che si battono da anni per la difesa del Politeama abbiamo chiarito come il Comune, sebbene possieda solo una piccola parte del palazzo, sia pronto a farsi carico della situazione e di svolgere il ruolo di coordinamento tra i vari proprietari.