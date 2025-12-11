Ecoisole pronte a entrare in funzione sono arrivate a Viterbo nel 2023
Nel 2023 a Viterbo si concretizza il progetto delle ecoisole intelligenti, parte del nuovo piano rifiuti del Comune. Con la firma della determina, i lavori di preparazione delle aree dedicate sono stati avviati, segnando un passo importante verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti nella città.
Tassello dopo tassello, il nuovo piano rifiuti del Comune di Viterbo inizia a prendere forma. È stata firmata in questi giorni la determina che dà il via libera ai lavori di preparazione delle aree che ospiteranno le tanto attese isole ecologiche intelligenti. In realtà il Comune le ha già. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it