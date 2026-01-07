Oggi l' ultimo saluto a Giovanni Tamburi

Oggi si svolgono i funerali di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nell’incendio di Capodanno a Crasmontana, in Svizzera. La città si unisce al lutto con un lutto cittadino e l’abbassamento delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, in segno di rispetto e cordoglio per questa perdita improvvisa.

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici, oggi, il giorno dei funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne morto nell’incendio di Capodanno a Cras-montana, in Svizzera. Le esequie saranno celebrate alle ore 11 nella cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza. Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, la scuola verso l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi. Modugno: “Stiamo già pensando a come potenziare il servizio dello sportello psicologico”

