Oggi a Montevarchi l’ultimo saluto a Rolando Nannicini

Oggi a Montevarchi si è tenuto l’ultimo saluto a Rolando Nannicini, ex sindaco e parlamentare. La Collegiata ha accolto i presenti in un momento di raccoglimento per ricordare la figura di Nannicini, scomparso ieri mattina. La cerimonia ha rappresentato un’occasione di commossa vicinanza per la comunità locale, che ha voluto rendere omaggio a un protagonista della vita pubblica della zona.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Una Collegiata stracolma ha accolto nel pomeriggio di oggi l’ultimo saluto a Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi e già parlamentare della Repubblica Italiana, scomparso ieri mattina. Una partecipazione commossa e diffusa da tutto il Valdarno ha reso omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita politica e civile del territorio. La Santa Messa esequiale è stata celebrata da don Claudio Brandi, parroco della Collegiata, insieme ad altri due sacerdoti montevarchini. Nell’omelia, don Brandi ha voluto soffermarsi soprattutto sull’uomo, prima ancora che sul politico, richiamando il valore del tempo vissuto e dell’impegno speso per gli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi a Montevarchi l’ultimo saluto a Rolando Nannicini Leggi anche: Rolando Nannicini. Domani i funerali in Collegiata a Montevarchi Leggi anche: Morto Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi. Eletto tre volte in Parlamento Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Memoria Rossoblù: Storia dell'Aquila Montevarchi. . AMARCORD ERA OGGI: 12 GENNAIO 1992 LE INTERVISTE DI ROBERTO MARRUBINI facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.