Vi portiamo in anteprima nel grande store con il parco e il laghetto dove si possono organizzare le feste

Un grande store dedicato al giardinaggio, alla casa e agli animali sta per aprire nel fine settimana, accompagnato da un parco con un laghetto e aree verdi. L'area è pensata anche per ospitare feste ed eventi, offrendo uno spazio all'aperto per il relax e il divertimento. La struttura si trova in prossimità di un parco con spazi dedicati a diverse attività.

Un'oasi di verde e di relax dove si possono organizzare anche le feste. È il nuovo parco che sorge attorno a Viridea, il nuovo grande store del giardinaggio, della casa e degli animali che vedrà l'apertura nel fine settimana. Un brand che nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 89,5 milioni di euro.