Oggi 28 febbraio San Romano di Condat | l’abbraccio che guarì i due lebbrosi

Il 28 febbraio a San Romano di Condat si ricorda un episodio legato a un sacerdote che visse in eremitaggio e fondò monasteri. Quel giorno, il sacerdote abbracciò due lebbrosi, gesto che viene tramandato come un miracolo. La vicenda ha lasciato un'impronta nella memoria locale, collegata al suo nome e alle azioni che mise in atto.

San Romano di Condat fu un sacerdote che visse in eremitaggio e fondò monasteri. Si ricorda il miracolo che avvenne quando abbracciò due lebbrosi. Nella giornata di oggi, 28 febbraio, la Chiesa ricorda san Romano di Condat, abate e fondatore di monasteri. La sua vita fu interamente ispirata a quella dei Padri del deserto della Tebaide. Nacque a Izernore, in Francia, intorno al 390 e i I genitori lo mandarono a studiare nel monastero d’Ainay nei pressi di Lione. Fu lì che l’abate Sabino, suo maestro, gli fece conoscere la Vita dei Padri del deserto e le Istituzioni di Cassiano. Queste letture gli suscitarono la vocazione alla vita religiosa, e in particolare allo stile eremitico. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

San Romano di Condat, abate: padre del monachesimo del Giura (28 febbraio)Il 28 febbraio la Chiesa ricorda San Romano di Condat, abate del V secolo e figura cardine del monachesimo giurense.

